Distinta esimia

Home / Soluzioni Cruciverba / Distinta esimia

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Distinta esimia' è 'Egregia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: EGREGIA

Perché la soluzione è Egregia? Una voce egregia si distingue per la sua eccellenza e raffinatezza, rappresentando un esempio di qualità superiore. Questa esimia presenza si caratterizza per la sua capacità di emergere tra molte, grazie a competenza, eleganza e prestigio. La sua particolare notorietà deriva dalla capacità di distinguersi in ambiti di alto livello, attirando l’attenzione e il rispetto di chi ascolta. La presenza di una voce egregia arricchisce qualsiasi contesto, conferendo un senso di distinzione e di pregio che rimane impresso.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Distinta esimia". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Distinta esimia nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Egregia

Questa pagina è dedicata alla definizione "Distinta esimia" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Distinta esimia" conferma che la soluzione 'Egregia' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Egregia

E Empoli G Genova R Roma E Empoli G Genova I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Distinta esimia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Egregia' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: È tipica della persona distintaSi ripetono nella distintaLa pronuncia distinta delle sillabe di una parolaÈ distinta anche se laceraElenco distinta