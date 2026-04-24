Scuse per sottrarsi

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Scuse per sottrarsi' è 'Pretesti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PRETESTI

Perché la soluzione è Pretesti? I pretesti sono motivi o giustificazioni inventate per evitare responsabilità o compiti. Spesso vengono utilizzati per sottrarsi a impegni o obblighi senza dover affrontare le vere ragioni. Questi motivi possono sembrare credibili, ma in realtà sono soltanto espedienti per sviare l’attenzione o liberarsi da situazioni scomode. La capacità di usare pretesti può indicare una mancanza di sincerità o di volontà di affrontare direttamente le difficoltà.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Scuse per sottrarsi". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Scuse per sottrarsi nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Pretesti

Questa pagina è dedicata alla definizione "Scuse per sottrarsi" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Scuse per sottrarsi" conferma che la soluzione 'Pretesti' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Pretesti

P Padova R Roma E Empoli T Torino E Empoli S Savona T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Scuse per sottrarsi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Pretesti' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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