Retrocesso militarmente

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Retrocesso militarmente' è 'Degradato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DEGRADATO

Perché la soluzione è Degradato? La parola DEGRADATO si riferisce a qualcuno o qualcosa che ha subito un deterioramento o un abbassamento di status, spesso legato a comportamenti o condizioni considerate meno dignitose. Nel contesto militare, il termine indica un soldato che è stato retrocesso militarmente, ossia privato di gradi o responsabilità superiori a causa di infrazioni o condotte scorrette. Questo stato riflette un abbassamento della posizione ufficiale e del rispetto sociale, evidenziando una perdita di prestigio e di autorità.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Retrocesso militarmente". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Retrocesso militarmente nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Degradato

La soluzione associata alla definizione "Retrocesso militarmente" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Retrocesso militarmente" conferma che la soluzione 'Degradato' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Degradato

D Domodossola E Empoli G Genova R Roma A Ancona D Domodossola A Ancona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Retrocesso militarmente" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Degradato' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Un militare che ha perso il proprio rangoFar regredire militarmenteAvanzare militarmenteAssociato militarmenteDegradato, retrocessoRetrocesso nella scala gerarchica