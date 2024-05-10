Far regredire militarmente nei cruciverba: la soluzione è Degradare

Sara Verdi | 17 nov 2025

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Far regredire militarmente' è 'Degradare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DEGRADARE

Curiosità e Significato di Degradare

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Degradare, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Avanzare militarmenteAssociato militarmente

Come si scrive la soluzione Degradare

Se ti sei imbattuto nella definizione "Far regredire militarmente", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

Le 9 lettere della soluzione Degradare:
D Domodossola
E Empoli
G Genova
R Roma
A Ancona
D Domodossola
A Ancona
R Roma
E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R A A U S R

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.