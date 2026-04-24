Più che sprecati irrecuperabili

Home / Soluzioni Cruciverba / Più che sprecati irrecuperabili

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Più che sprecati irrecuperabili' è 'Strapersi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: STRAPERSI

Perché la soluzione è Strapersi? Strapersi indica un atto di danneggiare o rovinare qualcosa in modo irrimediabile, spesso con un eccesso di forza o di entusiasmo. Questa azione comporta il consumo o l'usura di materiali o risorse che non possono essere recuperate, rendendoli inutilizzabili o deteriorati oltre ogni possibilità di riparazione. La parola si collega strettamente a un concetto di perdita irreversibile, dove le energie o le risorse vengono impiegate in modo eccessivo, rendendo impossibile il recupero di quanto speso.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Più che sprecati irrecuperabili". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogevero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Più che sprecati irrecuperabili nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Strapersi

Quando la definizione "Più che sprecati irrecuperabili" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Più che sprecati irrecuperabili" conferma che la soluzione 'Strapersi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Strapersi

S Savona T Torino R Roma A Ancona P Padova E Empoli R Roma S Savona I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Più che sprecati irrecuperabili" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Strapersi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: È più che vincereLe vacanze più lungheNon fa star più nella pelleUn quartiere costituito da più isolatiLe piante più voraci