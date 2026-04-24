C è anche il cipollino

Home / Soluzioni Cruciverba / C è anche il cipollino

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'C è anche il cipollino' è 'Marmo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MARMO

Perché la soluzione è Marmo? Il marmo, noto anche come cipollino, è una roccia metamorfica molto apprezzata in architettura e scultura per la sua eleganza e resistenza. La sua superficie liscia e lucida rende ogni opera più raffinata e durevole nel tempo. La varietà di colori e venature permette di scegliere il marmo più adatto a diversi stili decorativi. Questa pietra naturale si caratterizza per la sua capacità di conferire un tocco di classe a edifici e opere d’arte.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "C è anche il cipollino". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

C è anche il cipollino nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Marmo

In presenza della definizione "C è anche il cipollino", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "C è anche il cipollino" conferma che la soluzione 'Marmo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Marmo

M Milano A Ancona R Roma M Milano O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "C è anche il cipollino" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Marmo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Si estrae a CarraraIl materiale da costruzione presente nel Mar MortoSi lavora con lo scalpelloGianni, l autore de Le avventure di Cipollino