MARMO

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Marmo, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Marmo? Il marmo è una roccia metamorfica di grande pregio, molto apprezzata in edilizia e scultura per la sua eleganza e durabilità. Si forma dalla trasformazione del calcare sotto pressione e calore, spesso presente in regioni montuose. Nel Mar Morto, il termine è legato alle sue caratteristiche minerali, che lo rendono un materiale prezioso e ricercato in tutto il mondo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Antica regione palestinese a sudest del mar MortoLa località nella quale furono scoperti i manoscritti del mar MortoQuelli del Mar Morto riportano passi bibliciAntico nome del mar MortoSbocca nel Mar Morto

M Milano

A Ancona

R Roma

M Milano

O Otranto

A P P I R R O Mostra soluzione



