Uno dei più grandi carnivori del Mesozoico

Vito Manzione | 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Uno dei più grandi carnivori del Mesozoico' è 'Tirannosauro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TIRANNOSAURO

Perché la soluzione è Tirannosauro? Il tirannosauro rappresenta uno dei più grandi carnivori vissuti nel Mesozoico, periodo caratterizzato dalla dominanza di dinosauri tra cui spiccano i grandi predatori. La sua struttura scheletrica robusta e le mascelle potenti testimoniano la sua capacità di cacciare prede di grandi dimensioni. La presenza di artigli affilati e denti taglienti sottolineano la sua natura di predatore apicale. La sua evoluzione e adattamento lo hanno reso uno dei simboli di quell'epoca preistorica, lasciando un'impronta indelebile nella storia della vita sulla Terra.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Uno dei più grandi carnivori del Mesozoico". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Uno dei più grandi carnivori del Mesozoico nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Tirannosauro

In presenza della definizione "Uno dei più grandi carnivori del Mesozoico", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Uno dei più grandi carnivori del Mesozoico" conferma che la soluzione 'Tirannosauro' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Tirannosauro

T Torino
I Imola
R Roma
A Ancona
N Napoli
N Napoli
O Otranto
S Savona
A Ancona
U Udine
R Roma
O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Uno dei più grandi carnivori del Mesozoico" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Tirannosauro' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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