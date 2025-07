Ha un legno rossastro nei cruciverba: la soluzione è Larice

LARICE

Curiosità e Significato di Larice

Perché la soluzione è Larice? Il larice è un albero a foglie caduche o sempreverdi, noto per il suo legno di colore rossastro e resistente. Spesso utilizzato in edilizia e arredamento, si distingue per la sua durabilità e bellezza naturale. Il suo nome deriva dall'antico termine latino larix, che sottolinea le sue proprietà e il suo ruolo importante nel paesaggio boschivo.

Come si scrive la soluzione Larice

L Livorno

A Ancona

R Roma

I Imola

C Como

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I C R I F N E R A A C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RINFACCIARE" RINFACCIARE

