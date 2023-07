Lo è tanto un italiano quanto uno spagnolo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è tanto un italiano quanto uno spagnolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : EUROPEO

Significato/Curiosita : Lo e tanto un italiano quanto uno spagnolo

Di riferimento. lo stesso argomento in dettaglio: alfabeto italiano e ortografia italiana. la lingua italiana usa l'alfabeto italiano costituito da 21... Titolo. europeo – relativo all'europa, continente del pianeta terra, e al gruppo etnico degli europei europeo – relativo all'unione europea europeo – razza... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 29 luglio 2023

