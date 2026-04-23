Smunto deperito

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Smunto deperito' è 'Patito'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PATITO

Perché la soluzione è Patito? Un patito è una persona che si trova in uno stato di evidente indebolimento fisico e mentale, spesso a causa di malattie o carenze. Questo stato si manifesta con una notevole perdita di peso, mancanza di energia e una generale sensazione di debolezza. La condizione di un patito è caratterizzata da una vulnerabilità che rende difficile affrontare le attività quotidiane. La sua condizione si avvicina molto a quella di uno smunto deperito, evidenziando un progressivo e marcato deterioramento delle sue condizioni fisiche.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Smunto deperito". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Smunto deperito nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Patito

Per risolvere la definizione "Smunto deperito", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Smunto deperito" conferma che la soluzione 'Patito' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Patito

P Padova A Ancona T Torino I Imola T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Smunto deperito" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Patito' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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