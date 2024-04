La Soluzione ♚ Smunto per le sofferenze

La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : PATITO

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Curiosità su Smunto per le sofferenze: Raskol'nikov sembra innamorarsi di una giovane ragazza malata di tifo, brutta e smunta; in quest'amore però non trova mai spazio la sessualità. a tutto ciò si... Il mondo di Patty (Patito feo) è una telenovela argentina prodotta da Ideas del Sur e trasmessa dal 10 aprile 2007 al 3 novembre 2008 sul canale argentino Canal 13. In Italia la serie è stata trasmessa dal 9 giugno 2008 per concludersi il 21 ottobre 2010 su Disney Channel. La prima stagione vede come interpreti dei protagonisti Laura Esquivel, Juan Darthés e Griselda Siciliani, mentre le antagoniste sono interpretate da Brenda Asnicar e Gloria Carrá. La seconda stagione ha sempre come protagonisti Laura Esquivel, Juan Darthés, Thelma Fardin e Griselda Siciliani; oltre a Brenda Asnicar come antagonista si ha la partecipazione speciale di ...

