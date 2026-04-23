La slitta con il manubrio

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La slitta con il manubrio' è 'Skibob'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SKIBOB

Perché la soluzione è Skibob? Lo SKIBOB è un attrezzo che permette di scivolare sulla neve grazie a una struttura simile a una slitta, ma dotata di un manubrio che permette di controllare i movimenti. Questo strumento combina elementi di sci e di slitta, offrendo un'esperienza di discesa dinamica e divertente. La sua forma compatta e la presenza del manubrio consentono di manovrare facilmente, rendendolo popolare tra gli appassionati di sport invernali. Lo SKIBOB si utilizza principalmente su piste preparate.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La slitta con il manubrio". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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La slitta con il manubrio nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Skibob

La definizione "La slitta con il manubrio" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La slitta con il manubrio" conferma che la soluzione 'Skibob' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Skibob

S Savona K Kappa I Imola B Bologna O Otranto B Bologna

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La slitta con il manubrio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Skibob' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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