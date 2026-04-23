Ribelli al pettine

Home / Soluzioni Cruciverba / Ribelli al pettine

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Ribelli al pettine' è 'Irti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IRTI

Perché la soluzione è Irti? Gli irti sono quei capelli che si alzano in modo irregolare e disordinato, creando un aspetto selvaggio e ribelle. Questa caratteristica si manifesta quando i capelli si sollevano spontaneamente, spesso a causa di una particolare struttura delle cuticole o di condizioni ambientali. La loro natura rende difficile mantenerli lisci o perfettamente ordinati, contribuendo a un aspetto naturale e spontaneo. La loro presenza evidenzia un carattere deciso e una personalità forte, che si riflette anche nel modo di affrontare le sfide quotidiane.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ribelli al pettine". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Ribelli al pettine nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Irti

In presenza della definizione "Ribelli al pettine", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ribelli al pettine" conferma che la soluzione 'Irti' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Irti

I Imola R Roma T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ribelli al pettine" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Irti' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Coperti di punteRitti come spiniLo sono i peli d una barbacciaIl momento nel quale i nodi vengono al pettineVengono tutti al pettineFan pensare al pettineVengono al pettinePrima o poi vengono tutti al pettine