Vengono tutti al pettine - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vengono tutti al pettine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : NODI

Significato/Curiosita : Vengono tutti al pettine

Zohan - tutte le donne vengono al pettine (you don't mess with the zohan) è un film del 2008 diretto da dennis dugan, con adam sandler. nelle sale statunitensi... Vedi nodo (disambigua). disambiguazione – "nodi" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi nodi (disambigua). il nodo consiste in uno o più... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 settembre 2023

