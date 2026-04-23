Un passatempo con le carte per single

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un passatempo con le carte per single' è 'Solitario'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SOLITARIO

Perché la soluzione è Solitario? Un passatempo con le carte per single può essere considerato una forma di intrattenimento che si svolge individualmente, senza la presenza di altri partecipanti. Questa attività permette di passare il tempo in modo piacevole e rilassante, concentrandosi sulle proprie strategie e sul gioco stesso. La parola associata, solitario, descrive perfettamente questa pratica, poiché si gioca da soli, senza coinvolgere altre persone. La modalità di gioco rende il passatempo un'attività esclusivamente personale e intima.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un passatempo con le carte per single". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Un passatempo con le carte per single nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Solitario

Quando la definizione "Un passatempo con le carte per single" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un passatempo con le carte per single" conferma che la soluzione 'Solitario' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Solitario

S Savona O Otranto L Livorno I Imola T Torino A Ancona R Roma I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un passatempo con le carte per single" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Solitario' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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