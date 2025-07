Un passatempo con le carte nei cruciverba: la soluzione è Solitario

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un passatempo con le carte' è 'Solitario'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SOLITARIO

Curiosità e Significato di Solitario

Vuoi sapere di più su Solitario? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Solitario.

Perché la soluzione è Solitario? Il solitario è un gioco con le carte che si gioca da soli, spesso sul computer o con un mazzo tradizionale. È un passatempo rilassante e stimolante, ideale per passare il tempo e allenare la mente. Con pazienza e strategia, si cerca di organizzare tutte le carte in modo ordinato. Un modo semplice per divertirsi e sfidare sé stessi, anche nei momenti di relax.

Come si scrive la soluzione Solitario

Non riesci a risolvere la definizione "Un passatempo con le carte"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

S Savona

O Otranto

L Livorno

I Imola

T Torino

A Ancona

R Roma

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C N E S A N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CANNES" CANNES

