La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il John che ha in repertorio Rocket Man' è 'Elton'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ELTON

Curiosità e Significato di Elton

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Elton, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Elton? Elton è un nome proprio di origine anglosassone, famoso grazie alla leggenda della musica Elton John. Significa figlio di un altro, ed è diventato un simbolo di creatività e talento nel mondo dello spettacolo. Quando si parla di Rocket Man, si fa riferimento a uno dei suoi brani più celebri, che ha consacrato il suo successo internazionale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il John di Rocket ManJohn: lanciò Rocket ManRocket Man canta JohnHa interpretato il dottor John Dorian in ScrubsHa in repertorio I Kissed a Girl e Chained to the Rhythm

Come si scrive la soluzione Elton

Hai trovato la definizione "Il John che ha in repertorio Rocket Man" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

E Empoli

L Livorno

T Torino

O Otranto

N Napoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A S E R L N O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ORLEANS" ORLEANS

