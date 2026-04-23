Un componente degli apparecchi elettronici
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Un componente degli apparecchi elettronici' è 'Transistor'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: TRANSISTOR
Perché la soluzione è Transistor? Il transistor rappresenta un elemento fondamentale negli apparecchi elettronici, poiché permette di controllare e amplificare i segnali elettrici. Questa componente svolge un ruolo cruciale nei circuiti, facilitando la gestione di flussi di corrente e migliorando le prestazioni dei dispositivi. La sua presenza è indispensabile per il funzionamento di molti apparecchi, come computer, radio e televisori. La sua versatilità e affidabilità lo rendono un elemento chiave nell'elettronica moderna.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un componente degli apparecchi elettronici". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.
Un componente degli apparecchi elettronici nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Transistor
Se la definizione "Un componente degli apparecchi elettronici" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un componente degli apparecchi elettronici" conferma che la soluzione 'Transistor' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 10 lettere della soluzione Transistor
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un componente degli apparecchi elettronici" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Transistor' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
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