Un componente degli apparecchi elettronici

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Un componente degli apparecchi elettronici' è 'Transistor'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TRANSISTOR

Perché la soluzione è Transistor? Il transistor rappresenta un elemento fondamentale negli apparecchi elettronici, poiché permette di controllare e amplificare i segnali elettrici. Questa componente svolge un ruolo cruciale nei circuiti, facilitando la gestione di flussi di corrente e migliorando le prestazioni dei dispositivi. La sua presenza è indispensabile per il funzionamento di molti apparecchi, come computer, radio e televisori. La sua versatilità e affidabilità lo rendono un elemento chiave nell'elettronica moderna.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un componente degli apparecchi elettronici". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Un componente degli apparecchi elettronici nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Transistor

Se la definizione "Un componente degli apparecchi elettronici" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un componente degli apparecchi elettronici" conferma che la soluzione 'Transistor' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Transistor

T Torino R Roma A Ancona N Napoli S Savona I Imola S Savona T Torino O Otranto R Roma

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un componente degli apparecchi elettronici" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Transistor' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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