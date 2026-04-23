Chiacchierare a vanvera

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Chiacchierare a vanvera' è 'Cianciare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CIANCIARE

Perché la soluzione è Cianciare? CIANCIARE significa parlare senza un vero scopo, spesso con tono leggero e senza approfondire argomenti seri. Si tratta di un modo di comunicare che si concentra su conversazioni superficiali, spesso per passare il tempo o intrattenere chi ascolta. Questa attività può coinvolgere storie insignificanti o commenti senza importanza, lasciando trasparire una certa leggerezza o superficialità nel modo di parlare. La voce CIANCIARE si associa quindi a un modo di parlare frivolo e disimpegnato.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Chiacchierare a vanvera". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Chiacchierare a vanvera nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Cianciare

Se la definizione "Chiacchierare a vanvera" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Chiacchierare a vanvera" conferma che la soluzione 'Cianciare' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Cianciare

C Como I Imola A Ancona N Napoli C Como I Imola A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Chiacchierare a vanvera" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Cianciare' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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