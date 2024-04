La Soluzione ♚ Parlare a vanvera

La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : BLATERARE

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

parlare a vanvera è un libro per bambini di bianca pitzorno. edito per la prima volta nel 1989 da mondadori, è stato nel corso dei decenni ristampato...

