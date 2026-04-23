Catturare i cani randagi
La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Catturare i cani randagi' è 'Accalappiare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: ACCALAPPIARE
Perché la soluzione è Accalappiare? Acalappiare si riferisce all’azione di catturare i cani randagi, spesso svolta da operatori specializzati o volontari. Questo procedimento mira a mettere in sicurezza gli animali senza casa, prevenendo rischi per la loro salute e per la sicurezza pubblica. Attraverso questa pratica si cerca di ridurre il numero di cani vaganti nelle aree urbane o rurali, facilitando successivamente il loro recupero e cura. La capacità di acalappiare richiede competenza e attenzione nel rispetto del benessere degli animali.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Catturare i cani randagi". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.
Catturare i cani randagi nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Accalappiare
Questa pagina è dedicata alla definizione "Catturare i cani randagi" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Catturare i cani randagi" conferma che la soluzione 'Accalappiare' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 12 lettere della soluzione Accalappiare
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Catturare i cani randagi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Accalappiare' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
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