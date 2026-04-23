Catturare i cani randagi

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La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Catturare i cani randagi' è 'Accalappiare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ACCALAPPIARE

Perché la soluzione è Accalappiare? Acalappiare si riferisce all’azione di catturare i cani randagi, spesso svolta da operatori specializzati o volontari. Questo procedimento mira a mettere in sicurezza gli animali senza casa, prevenendo rischi per la loro salute e per la sicurezza pubblica. Attraverso questa pratica si cerca di ridurre il numero di cani vaganti nelle aree urbane o rurali, facilitando successivamente il loro recupero e cura. La capacità di acalappiare richiede competenza e attenzione nel rispetto del benessere degli animali.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Catturare i cani randagi". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Catturare i cani randagi nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Accalappiare

Questa pagina è dedicata alla definizione "Catturare i cani randagi" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Catturare i cani randagi" conferma che la soluzione 'Accalappiare' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Accalappiare

A Ancona C Como C Como A Ancona L Livorno A Ancona P Padova P Padova I Imola A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Catturare i cani randagi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Accalappiare' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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