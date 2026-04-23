La cantante inglese che ha lanciato Someone Like You

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La cantante inglese che ha lanciato Someone Like You' è 'Adele'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ADELE

Perché la soluzione è Adele? Adele è una celebre cantante inglese conosciuta in tutto il mondo per la sua voce potente e emozionante. La sua capacità di trasmettere sentimenti attraverso le canzoni ha conquistato milioni di ascoltatori. Tra le sue opere più rappresentative spicca

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La cantante inglese che ha lanciato Someone Like You". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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La cantante inglese che ha lanciato Someone Like You nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Adele

La soluzione associata alla definizione "La cantante inglese che ha lanciato Someone Like You" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La cantante inglese che ha lanciato Someone Like You" conferma che la soluzione 'Adele' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Adele

A Ancona D Domodossola E Empoli L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La cantante inglese che ha lanciato Someone Like You" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Adele' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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