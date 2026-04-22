Una leggenda favolosa

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Una leggenda favolosa' è 'Mito'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MITO

Perché la soluzione è Mito? Un mito rappresenta una narrazione fantastica che spiega le origini del mondo, delle divinità e dei fenomeni naturali attraverso storie ricche di simbolismo e tradizione. Queste storie sono tramandate oralmente nel tempo e spesso coinvolgono eroi, divinità e creature soprannaturali, riflettendo le credenze di una cultura. I miti hanno il potere di trasmettere valori e insegnamenti fondamentali, creando un legame tra il passato e il presente. La loro funzione principale è mantenere viva la memoria collettiva di una comunità.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una leggenda favolosa". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Una leggenda favolosa nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Mito

Per risolvere la definizione "Una leggenda favolosa", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una leggenda favolosa" conferma che la soluzione 'Mito' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Mito

M Milano I Imola T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una leggenda favolosa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Mito' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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