Fu sepolta dal Vesuvio

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Fu sepolta dal Vesuvio' è 'Pompei'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: POMPEI

Perché la soluzione è Pompei? Pompei è una città antica che fu sepolta dal Vesuvio durante un'irruzione violenta. La catastrofe causò l'obliterazione completa dell'abitato, preservando molte sue strutture e testimonianze della vita quotidiana di un tempo. Le scoperte archeologiche hanno rivelato case, affreschi e oggetti che offrono uno sguardo dettagliato sul passato. La città, sepolta sotto uno spesso strato di cenere e lapilli, rappresenta un patrimonio unico che permette di studiare la storia e la cultura dell'epoca.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fu sepolta dal Vesuvio". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Fu sepolta dal Vesuvio nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Pompei

Quando la definizione "Fu sepolta dal Vesuvio" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fu sepolta dal Vesuvio" conferma che la soluzione 'Pompei' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Pompei

P Padova O Otranto M Milano P Padova E Empoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Fu sepolta dal Vesuvio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Pompei' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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