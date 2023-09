Si tira per il sollievo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si tira per il sollievo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SOSPIRO

Significato/Curiosita : Si tira per il sollievo

Dolcetto tipico della puglia e in particolare di bisceglie, vedi sospiro (dolce). sospiro (suspìir in dialetto cremonese) è un comune italiano di 3046 abitanti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Si tira per il sollievo : tira; sollievo; Fu tira nno di Siracusa; Si tira di sollievo; Chi se li stira ha dolore; Cavate tira te fuori; La tira busciò di una popolarissima mossa; Iniziali di tira bassi; Si tira di sollievo ; Rimedio che dà sollievo ai muscoli; Mitigare dare sollievo ; Dare sollievo , lenire; Dànno sollievo alle fatiche;

