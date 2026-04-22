La condanna di chi era costretto all espatrio
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La condanna di chi era costretto all espatrio' è 'Esilio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: ESILIO
Perché la soluzione è Esilio? L'esilio rappresenta la condanna di chi, per motivi politici, sociali o personali, si vede costretto a lasciare il proprio paese. Questa condanna può essere imposta d'autorità o scelta volontariamente, spesso per sfuggire a persecuzioni o repressioni. La persona esiliata si trova a vivere lontano dalla propria terra, privato di diritti e spesso in condizioni di isolamento. L'esilio è un'esperienza che segna profondamente chi la attraversa e influisce sulla sua vita futura.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La condanna di chi era costretto all espatrio". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.
La condanna di chi era costretto all espatrio nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Esilio
In presenza della definizione "La condanna di chi era costretto all espatrio", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La condanna di chi era costretto all espatrio" conferma che la soluzione 'Esilio' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 6 lettere della soluzione Esilio
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La condanna di chi era costretto all espatrio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Esilio' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
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