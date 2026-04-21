Fu una sede olimpica in Giappone

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Fu una sede olimpica in Giappone' è 'Nagano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NAGANO

Perché la soluzione è Nagano? Nagano è una città giapponese che ha ospitato le Olimpiadi invernali nel 1998, diventando una sede importante per eventi sportivi di livello mondiale. Questa località è nota per le sue montagne e le strutture moderne che hanno rappresentato un punto di riferimento per atleti e visitatori durante i giochi. La presenza di impianti sportivi e infrastrutture di alta qualità ha contribuito a rendere Nagano una meta riconosciuta nel panorama internazionale. La sua storia olimpica rimane un esempio di eccellenza e organizzazione.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fu una sede olimpica in Giappone". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Fu una sede olimpica in Giappone nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Nagano

Per risolvere la definizione "Fu una sede olimpica in Giappone", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fu una sede olimpica in Giappone" conferma che la soluzione 'Nagano' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Nagano

N Napoli A Ancona G Genova A Ancona N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Fu una sede olimpica in Giappone" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Nagano' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Ha ospitato le Olimpiadi invernali in GiapponeHa ospitato le Olimpiadi invernali del 1998Fu la sede di un grande festival di musica rock nel 1969Fu sede di due rilevanti Concili ecumeniciFu il terzo imperatore del GiapponeCittà olimpica del GiapponeFu capitale del Giappone