Una perdita di sangue

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Una perdita di sangue' è 'Emorragia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: EMORRAGIA

Perché la soluzione è Emorragia? L'emorragia rappresenta un'uscita di sangue dai vasi sanguigni che può essere causata da traumi, lesioni o condizioni patologiche. Questa perdita può essere lieve, come un piccolo graffio, oppure grave, portando a complicanze serie se non tempestivamente trattata. La sua gravità dipende dalla quantità di sangue persa e dalla rapidità di intervento. La gestione corretta e immediata dell'emorragia è fondamentale per prevenire shock e altri rischi per la salute.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una perdita di sangue". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Una perdita di sangue nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Emorragia

La soluzione associata alla definizione "Una perdita di sangue" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una perdita di sangue" conferma che la soluzione 'Emorragia' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Emorragia

E Empoli M Milano O Otranto R Roma R Roma A Ancona G Genova I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una perdita di sangue" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Emorragia' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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