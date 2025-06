Perdita di sangue dal naso nei cruciverba: la soluzione è Epistassi

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Perdita di sangue dal naso' è 'Epistassi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

EPISTASSI

Curiosità e Significato di Epistassi

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Epistassi, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Epistassi? L'epistassi è il termine medico che indica un episodio di sanguinamento dal naso. Può verificarsi per vari motivi, come secchezza delle mucose, traumi o cambiamenti climatici. Sebbene spesso spaventi, di solito si risolve facilmente, ma è importante intervenire correttamente. Conoscere questa parola aiuta a capire meglio quando è necessario consultare un medico e come gestire la situazione in modo sicuro.

Come si scrive la soluzione Epistassi

Hai davanti la definizione "Perdita di sangue dal naso" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

E Empoli

P Padova

I Imola

S Savona

T Torino

A Ancona

S Savona

S Savona

I Imola

