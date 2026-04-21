Lo sono gli sbadigli

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Lo sono gli sbadigli' è 'Contagiosi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CONTAGIOSI

Perché la soluzione è Contagiosi? Gli sbadigli sono atti involontari caratterizzati da un'apertura ampia della bocca seguita da un respiro profondo. Spesso si verificano quando si è stanchi o annoiati, ma possono anche essere contagiosi, trasmettendosi facilmente tra le persone. La loro natura contagiosa si manifesta quando uno vede o ascolta qualcun altro sbadigliare, scatenando un meccanismo di imitazione spontanea nel cervello. Questa peculiarità rende gli sbadigli un fenomeno sociale che coinvolge più individui contemporaneamente.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo sono gli sbadigli". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Lo sono gli sbadigli nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Contagiosi

La definizione "Lo sono gli sbadigli" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo sono gli sbadigli" conferma che la soluzione 'Contagiosi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Contagiosi

C Como O Otranto N Napoli T Torino A Ancona G Genova I Imola O Otranto S Savona I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo sono gli sbadigli" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Contagiosi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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