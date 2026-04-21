Si sentono in chiesa

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Si sentono in chiesa' è 'Prediche'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PREDICHE

Perché la soluzione è Prediche? Le prediche sono i discorsi pronunciati durante le funzioni religiose, spesso tenuti dai sacerdoti per istruire e rafforzare la fede dei fedeli. Questi discorsi si ascoltano all’interno delle chiese, creando un momento di riflessione e spiritualità per chi vi assiste. La voce delle prediche è caratterizzata da un tono solenne e coinvolgente, capace di trasmettere messaggi di speranza e moralità. La loro presenza rappresenta un elemento fondamentale delle cerimonie religiose.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si sentono in chiesa". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Si sentono in chiesa nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Prediche

Se la definizione "Si sentono in chiesa" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si sentono in chiesa" conferma che la soluzione 'Prediche' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Prediche

P Padova R Roma E Empoli D Domodossola I Imola C Como H Hotel E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si sentono in chiesa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Prediche' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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