I segni stenografici in uso presso i Romani nei cruciverba: la soluzione è Note Tironiane

Home / Soluzioni Cruciverba / I segni stenografici in uso presso i Romani

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'I segni stenografici in uso presso i Romani' è 'Note Tironiane'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NOTE TIRONIANE

Curiosità e Significato... La soluzione Note Tironiane di 13 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Note Tironiane per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Note Tironiane? Le note tironiane sono segni stenografici utilizzati nell'antica Roma, ideati dal retore Quinto Tiro per abbreviare e rendere più veloci gli appunti e le comunicazioni scritte. Questi simboli permettevano di risparmiare spazio e tempo durante la scrittura, facilitando la trasmissione rapida di messaggi importanti. Sono un esempio affascinante di come si cercasse efficienza anche nell’epoca antica.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Il vino mischiato con miele di cui gli antichi Romani facevano largo usoRelativo alle rendite dello Stato presso i RomaniUn particolare tipo di nave presso gli antichi greci e romani

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hai davanti la definizione "I segni stenografici in uso presso i Romani" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

N Napoli

O Otranto

T Torino

E Empoli

T Torino

I Imola

R Roma

O Otranto

N Napoli

I Imola

A Ancona

N Napoli

E Empoli

M R E P C O I R R O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RICOMPORRE" RICOMPORRE

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.