Abbattuto moralmente o fiaccato

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Abbattuto moralmente o fiaccato' è 'Prostrato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PROSTRATO

Perché la soluzione è Prostrato? La parola PROSTRATO descrive uno stato di grande abbattimento morale o fiaccamento. Quando qualcuno si sente prostrato, è come se avesse perso forza e vitalità, spesso a causa di stress, delusioni o stanchezza estrema. Questo termine indica quindi un senso di svuotamento interiore, di debolezza che si riflette anche nel corpo. La condizione di essere prostrato può derivare da vari fattori, portando la persona a sentirsi senza energie e senza speranza.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Abbattuto moralmente o fiaccato". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Abbattuto moralmente o fiaccato nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Prostrato

Per risolvere la definizione "Abbattuto moralmente o fiaccato", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Abbattuto moralmente o fiaccato" conferma che la soluzione 'Prostrato' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Prostrato

P Padova R Roma O Otranto S Savona T Torino R Roma A Ancona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Abbattuto moralmente o fiaccato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Prostrato' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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