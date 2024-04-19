Inginocchiato abbattuto

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Inginocchiato abbattuto' è 'Prostrato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PROSTRATO

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Perché la soluzione è Prostrato? Prostrato descrive uno stato di completa sottomissione o di estrema umiltà, spesso associato a un atteggiamento di umiltà o di resa. Quando una persona si trova in una posizione prostrata, si inginocchia abbattuta, con il busto chino e il volto rivolto verso terra, manifestando rispetto, dolore o sottomissione. Questa postura è comunemente usata in contesti religiosi, cerimonie o momenti di profonda riflessione. La condizione di essere prostrato evidenzia una forte emozione o un atteggiamento di sottomissione totale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Inginocchiato abbattuto". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Inginocchiato abbattuto nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Prostrato

Se la definizione "Inginocchiato abbattuto" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Inginocchiato abbattuto" conferma che la soluzione 'Prostrato' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Prostrato

P Padova R Roma O Otranto S Savona T Torino R Roma A Ancona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Inginocchiato abbattuto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Prostrato' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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