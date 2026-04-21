Opporsi resistendo

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Opporsi resistendo' è 'Tenere Testa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TENERE TESTA

Perché la soluzione è Tenere Testa? Tenere testa significa opporsi resistendo alle pressioni, alle sfide o alle difficoltà che si presentano. È un modo per dimostrare fermezza e determinazione nel sostenere le proprie posizioni di fronte alle avversità. Questa espressione indica la capacità di affrontare situazioni complicate senza cedere, mantenendo salda la propria posizione. La forza di tenere testa deriva dalla volontà di non arrendersi, anche quando le circostanze sono ostili o difficili da gestire.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Opporsi resistendo". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Opporsi resistendo nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Tenere Testa

La definizione "Opporsi resistendo" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Opporsi resistendo" conferma che la soluzione 'Tenere Testa' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Tenere Testa

T Torino E Empoli N Napoli E Empoli R Roma E Empoli T Torino E Empoli S Savona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Opporsi resistendo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Tenere Testa' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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