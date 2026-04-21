Jan Hendrik astronomo olandese

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Jan Hendrik astronomo olandese' è 'Oort'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OORT

Perché la soluzione è Oort? Jan Hendrik Oort è stato un astronomo olandese noto per aver formulato importanti teorie sulla formazione e l'evoluzione del sistema solare. La sua ricerca si è concentrata sui movimenti delle nuvole di comete e sulla loro provenienza da una regione periferica del sistema, oggi chiamata nube di Oort. Questo concetto ha rivoluzionato la comprensione delle origini delle comete e delle dinamiche del sistema solare. La sua influenza nel campo dell'astronomia è rimasta significativa nel tempo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Jan Hendrik astronomo olandese". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Jan Hendrik astronomo olandese nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Oort

La soluzione associata alla definizione "Jan Hendrik astronomo olandese" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Jan Hendrik astronomo olandese" conferma che la soluzione 'Oort' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Oort

O Otranto O Otranto R Roma T Torino

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Jan Hendrik astronomo olandese" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Oort' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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