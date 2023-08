Pasti fuori orario - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pasti fuori orario. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MERENDE

Significato/Curiosità : Pasti fuori orario

Le merende sono pasti fuori orario costituiti da porzioni più leggere di cibo consumate tra i pasti principali. Solitamente servite nel pomeriggio o durante le pause, le merende forniscono un rifornimento di energia e nutrimento. Possono variare da spuntini salutari come frutta, verdura e frutta secca a opzioni più indulgenti come biscotti e snack. Le merende possono aiutare a stabilizzare i livelli di zucchero nel sangue e a prevenire la fame eccessiva tra i pasti principali. Scelte intelligenti di merende contribuiscono a mantenere un'alimentazione equilibrata e soddisfacente durante il giorno.

Altre risposte alla domanda : Pasti fuori orario : pasti; fuori; orario; Il Massari pasti cciere; pasti cciere italotedesco giudice a Bake Off in TV; Knam famoso pasti cciere; La si apparecchia prima dei pasti ; pasti ccio disastro; Una bici da fuori strada; L incrocio tra un fuori strada e una station wagon; Un fuori strada della Iveco; Lo storico fuori strada che può essere Wrangler o Renegade; Così si dice un organismo vegetale che si sviluppa fuori dal terreno; Indica l elettrotreno sull orario ; L Enrico ideatore di Blob e di Fuori orario ; L orario del proverbiale tè; Ruotante in senso orario ; Giungere dopo un orario stabilito;

Cerca altre Definizioni