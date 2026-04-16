Il diagnosta delle lastre

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Il diagnosta delle lastre' è 'Radiologo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RADIOLOGO

Perché la soluzione è Radiologo? Un radiologo è un professionista specializzato nell'interpretare le immagini mediche ottenute tramite radiografie, risonanze magnetiche e altre tecniche di imaging. La sua competenza consiste nell'analizzare le lastre e le scansioni per individuare anomalie, fratture o patologie interne. Attraverso un'accurata lettura delle immagini, il radiologo contribuisce alla diagnosi clinica, collaborando con altri medici per pianificare il trattamento più adeguato. La sua attività è fondamentale per un corretto inquadramento diagnostico e terapeutico.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il diagnosta delle lastre". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Il diagnosta delle lastre nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Radiologo

Quando la definizione "Il diagnosta delle lastre" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il diagnosta delle lastre" conferma che la soluzione 'Radiologo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Radiologo

R Roma A Ancona D Domodossola I Imola O Otranto L Livorno O Otranto G Genova O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il diagnosta delle lastre" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Radiologo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Medico specializzato in ecografia o TACUsa i raggi XSerie TV in cui Hugh Laurie è un acuto diagnostaRimettono le lastre rotteGrosse lastre di metalloLastre di metalloPietre che ridotte in lastre sono adatte per gli stipiti di porte