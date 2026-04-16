Né codesti né quelli

Home / Soluzioni Cruciverba / Né codesti né quelli

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Né codesti né quelli' è 'Questi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: QUESTI

Perché la soluzione è Questi? La parola “questi” si utilizza per indicare persone, cose o concetti vicini nel tempo o nello spazio, distinguendoli da altri che non sono presenti o sono lontani. Essa serve a evidenziare elementi specifici, sottolineando la loro prossimità e differenziandoli da altri. Quando si parla di oggetti o soggetti in prima persona plurale, “questi” permette di focalizzare l’attenzione su ciò che si ha davanti o che si sta discutendo. In questo modo, la voce “questi” si collega strettamente alla sua funzione di indicare elementi immediatamente riconoscibili.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Né codesti né quelli". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Né codesti né quelli nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Questi

In presenza della definizione "Né codesti né quelli", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Né codesti né quelli" conferma che la soluzione 'Questi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Questi

Q Quarto U Udine E Empoli S Savona T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Né codesti né quelli" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Questi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Una commedia di Eduardo De FilippoL Iliade ne racconta l assedioNon ne ha nessuno chi recita un monologoSe ne fanno maschereIl gufo di Merlino ne La spada nella rocciaNe era maestro l Artusi