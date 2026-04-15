Uno che agisce da imprudente

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La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Uno che agisce da imprudente' è 'Scavezzacollo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SCAVEZZACOLLO

Perché la soluzione è Scavezzacollo? Uno scavezzacollo è una persona che si comporta in modo imprudente e sconsiderato, mettendo a rischio sé stessa e gli altri con le sue azioni avventate. Questo individuo spesso si lancia in imprese rischiose senza ponderare le conseguenze, dimostrando una scarsa attenzione alla sicurezza. La sua condotta può creare situazioni pericolose o sgradevoli, attirando spesso critiche per il suo atteggiamento spregiudicato. La sua mancanza di prudenza lo rende particolarmente riconoscibile nel suo comportamento avventato.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Uno che agisce da imprudente". La risposta di 13 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Uno che agisce da imprudente nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Scavezzacollo

Questa pagina è dedicata alla definizione "Uno che agisce da imprudente" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Uno che agisce da imprudente" conferma che la soluzione 'Scavezzacollo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 13 lettere della soluzione Scavezzacollo

S Savona C Como A Ancona V Venezia E Empoli Z Zara Z Zara A Ancona C Como O Otranto L Livorno L Livorno O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Uno che agisce da imprudente" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Scavezzacollo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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