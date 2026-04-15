Una malattia del ricambio

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Una malattia del ricambio' è 'Diabete'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DIABETE

Perché la soluzione è Diabete? Il diabete rappresenta una condizione caratterizzata da alterazioni nel metabolismo degli zuccheri, causate da una produzione insufficiente o dall'incapacità dell'organismo di utilizzare correttamente l'insulina. Questa disfunzione provoca un aumento dei livelli di glucosio nel sangue, influenzando negativamente vari organi e sistemi. La malattia può manifestarsi in diverse forme, come il diabete di tipo 1 e di tipo 2, richiedendo spesso un controllo continuo e una gestione medica accurata.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una malattia del ricambio". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Una malattia del ricambio nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Diabete

Se la definizione "Una malattia del ricambio" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una malattia del ricambio" conferma che la soluzione 'Diabete' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Diabete

D Domodossola I Imola A Ancona B Bologna E Empoli T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una malattia del ricambio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Diabete' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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