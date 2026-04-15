Il trofeo per l ultima delle Sei Nazioni di rugby

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La soluzione di 16 lettere per la definizione 'Il trofeo per l ultima delle Sei Nazioni di rugby' è 'Cucchiaio Di Legno'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CUCCHIAIO DI LEGNO

Perché la soluzione è Cucchiaio Di Legno? Il Cucchiaio di Legno rappresenta il riconoscimento simbolico assegnato alla squadra che conclude l'edizione delle Sei Nazioni di rugby al penultimo posto in classifica. Questa tradizione nasce per sottolineare con ironia la posizione meno prestigiosa, premiando il risultato meno brillante tra le partecipanti. L'assegnazione del cucchiaio diventa così un modo per evidenziare una prestazione meno positiva rispetto alle altre, senza tuttavia comportare un vero e proprio trofeo di vittoria.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il trofeo per l ultima delle Sei Nazioni di rugby". La risposta di 16 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Il trofeo per l ultima delle Sei Nazioni di rugby nei cruciverba: la soluzione di 16 lettere è Cucchiaio Di Legno

Quando la definizione "Il trofeo per l ultima delle Sei Nazioni di rugby" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il trofeo per l ultima delle Sei Nazioni di rugby" conferma che la soluzione 'Cucchiaio Di Legno' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 16 lettere della soluzione Cucchiaio Di Legno

C Como U Udine C Como C Como H Hotel I Imola A Ancona I Imola O Otranto D Domodossola I Imola L Livorno E Empoli G Genova N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il trofeo per l ultima delle Sei Nazioni di rugby" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Cucchiaio Di Legno' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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