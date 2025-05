L ultima del torneo Sei nazioni lo vince di legno nei cruciverba: la soluzione è Cucchiaio

Home / Soluzioni Cruciverba / L ultima del torneo Sei nazioni lo vince di legno

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'L ultima del torneo Sei nazioni lo vince di legno' è 'Cucchiaio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CUCCHIAIO

Curiosità e Significato di "Cucchiaio"

Approfondisci la parola di 9 lettere Cucchiaio: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Cucchiaio? L'espressione l'ultima del torneo Sei nazioni lo vince di legno si riferisce a un trofeo simbolico, il Wooden Spoon o Cucchiaio di legno, che viene assegnato all'ultima squadra classificata nel torneo. Questo premio satirico simboleggia un risultato poco lusinghiero, ma è diventato parte integrante della tradizione del Sei Nazioni, rendendo il torneo non solo competitivo, ma anche ricco di umorismo e ironia.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La donna in un opera di Alberto GiacomettiHa vinto il torneo Sei Nazioni di rugby nel 2019Squadre che si sfidano nell ultima gara del torneoLo vedi come sei capovolto

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Cucchiaio

Hai davanti la definizione "L ultima del torneo Sei nazioni lo vince di legno" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

U Udine

C Como

C Como

H Hotel

I Imola

A Ancona

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I S A A N L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SALANI" SALANI

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.