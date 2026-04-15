Lo struzzo l ha di ferro

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lo struzzo l ha di ferro' è 'Stomaco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: STOMACO

Perché la soluzione è Stomaco? Lo stomaco rappresenta un organo fondamentale del sistema digestivo, responsabile della trasformazione del cibo in nutrienti utili al corpo. La sua funzione principale è quella di ricevere gli alimenti, mescolarli con i succhi gastrici e iniziare il processo di digestione. La frase

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo struzzo l ha di ferro". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Lo struzzo l ha di ferro nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Stomaco

Quando la definizione "Lo struzzo l ha di ferro" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo struzzo l ha di ferro" conferma che la soluzione 'Stomaco' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Stomaco

S Savona T Torino O Otranto M Milano A Ancona C Como O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo struzzo l ha di ferro" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Stomaco' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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