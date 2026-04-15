Spaghettoni a mano toscani

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Spaghettoni a mano toscani' è 'Pici'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PICI

Perché la soluzione è Pici? I pici sono un tipo di pasta tradizionale toscana, lunga e spessa, realizzata esclusivamente a mano. La loro preparazione richiede abilità e pazienza, poiché vengono ottenuti semplicemente con farina e acqua, senza l'uso di uova. Questa pasta si distingue per la sua consistenza robusta e il sapore autentico, ideale per essere condita con sughi ricchi e saporiti. La loro forma irregolare e artigianale rende ogni piatto unico e rappresenta un esempio di cucina rurale toscana.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Spaghettoni a mano toscani". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Spaghettoni a mano toscani nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Pici

La definizione "Spaghettoni a mano toscani" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Spaghettoni a mano toscani" conferma che la soluzione 'Pici' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Pici

P Padova I Imola C Como I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Spaghettoni a mano toscani" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Pici' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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