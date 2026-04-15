Lo sono le gote paffute

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lo sono le gote paffute' è 'Carnose'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CARNOSE

Perché la soluzione è Carnose? La parola che descrive le gote paffute è carnose, un aggettivo che indica una conformazione del volto caratterizzata da guance rotonde e piene, spesso associate a un aspetto gioviale e vivace. Questa caratteristica può essere naturale o accentuata da fattori genetici, dietetici o di età. La presenza di guance carnose contribuisce a un'espressione facciale amichevole e simpatica. La descrizione si riferisce quindi a un volto con guance prominenti e rotonde, tipico di chi possiede questa caratteristica.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo sono le gote paffute". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Lo sono le gote paffute nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Carnose

Per risolvere la definizione "Lo sono le gote paffute", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo sono le gote paffute" conferma che la soluzione 'Carnose' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Carnose

C Como A Ancona R Roma N Napoli O Otranto S Savona E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo sono le gote paffute" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Carnose' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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