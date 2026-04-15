Soluzione colorante

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Soluzione colorante' è 'Tinta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TINTA

Perché la soluzione è Tinta? La tinta rappresenta una sostanza utilizzata per modificare il colore di superfici o materiali, conferendo loro un aspetto diverso rispetto all'aspetto originale. Questa sostanza colorante viene applicata su tessuti, capelli o superfici, permettendo di ottenere effetti estetici desiderati o di coprire eventuali imperfezioni cromatiche. La tinta può essere a base di pigmenti o coloranti liquidi, in polvere o in forma cremosa, e si distingue per la capacità di conferire un colore duraturo o temporaneo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Soluzione colorante". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Soluzione colorante nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Tinta

Se la definizione "Soluzione colorante" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Soluzione colorante" conferma che la soluzione 'Tinta' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Tinta

T Torino I Imola N Napoli T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Soluzione colorante" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Tinta' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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