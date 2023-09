Indica l alcalinità o l acidità di una soluzione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Indica l alcalinità o l acidità di una soluzione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : PH

Significato/Curiosita : Indica l alcalinita o l acidita di una soluzione

Tendente al blu = alcalinità minima azzurro = alcalinità debole blu = alcalinità media blu scuro = alcalinità elevata indaco = alcalinità estrema (ph=14)... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ph (disambigua). il ph (pronunciato come sigla "pi acca"), che denota storicamente il potential... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Indica l alcalinità o l acidità di una soluzione : indica; alcalinità; acidità; soluzione; indica re per la carica; Si usa per indica re che c è il timoniere; Nel flipper indica un interruzione; indica il saper benissimo; La targhetta che indica dove sedersi; Indica l alcalinità o l acidità d una soluzione; Indica l alcalinità o l acidità d una soluzione; L acidità di certi temperamenti; Un antipatia inacidita; Indice di misura dell acidità ; Antipatia inacidita; Indica l acidità ; Crede nella soluzione non violenta dei conflitti; Se ne cerca la soluzione ; soluzione acquosa usata a scopo cosmetico o medico; La soluzione del rebus; Azzeccare la soluzione ;

Cerca altre Definizioni