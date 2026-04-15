Il punto della retina dove la visione è più acuta

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il punto della retina dove la visione è più acuta' è 'Fovea'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FOVEA

Perché la soluzione è Fovea? La fovea è una piccola area della retina situata al centro della macula, fondamentale per la percezione visiva. Qui la concentrazione di cellule sensibili alla luce, in particolare coni, permette di vedere con massima nitidezza e dettaglio. La sua posizione strategica e la composizione cellulare la rendono il punto di massima acuità visiva, essenziale per attività come la lettura e il riconoscimento dei dettagli più minuti. La fovea rappresenta quindi il centro della visione più precisa dell'occhio umano.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il punto della retina dove la visione è più acuta". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Il punto della retina dove la visione è più acuta nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Fovea

La soluzione associata alla definizione "Il punto della retina dove la visione è più acuta" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il punto della retina dove la visione è più acuta" conferma che la soluzione 'Fovea' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Fovea

F Firenze O Otranto V Venezia E Empoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il punto della retina dove la visione è più acuta" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Fovea' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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